Сергей Цивилев и Андрей Воробьев обсудили развитие энергетического комплекса Московской области

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки объектов энергетики Подмосковья к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также перспективы развития энергетики региона.



Глава энергетического Ведомства отметил, что для стабильного обеспечения работы энергетического комплекса московской агломерации должна быть проведена оценка потенциального потребления электроэнергии. Также Министр подчеркнул, что надежное энергоснабжение промышленных и частных потребителей остается ключевым приоритетом Минэнерго в долгосрочной перспективе.

«Рост потребления электроэнергии является важнейшим показателем, отражающим экономическое развитие. Энергетическая инфраструктура в Москве и Московской области должна развиваться опережающими темпами для обеспечения растущих потребностей региона», – сказал Сергей Цивилев.

Электросетевой комплекс Московской области – самый большой в стране. Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации системы энергоснабжения, которая позволит улучшить качество жизни более 1,5 млн человек.