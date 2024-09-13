В Ростовской области запустят производство продукции из высокопрочных пластиков

В сентябре 2024 года научно-производственная компания «Элмика» начнёт выпускать изделия из высокотемпературных полимеров методом литья под давлением. Новый производственный участок будет организован на предприятии компании в Аксайском районе. Одновременно НПК «Элмика» реализует в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Ростовская» проект создания импортозамещающего производства полимеров с инвестициями в 300 млн рублей на первом этапе.

По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», сопровождающего проект, в настоящее время идут работы на нескольких объектах будущего предприятия. Производство в ОЭЗ «Ростовская» позволит НПК «Элмика» увеличить объёмы выпуска продукции, расширить её номенклатуру. На производственной площадке компании в ОЭЗ будут выпускать, в том числе, изделия из высокотемпературных полимеров методом литья под давлением и высокотехнологичные полимерные полуфабрикаты (листы, стержни, втулки) путём экструзии.

- В ближайшие пять лет компания «Элмика» намерена занять 40% российского рынка высокотехнологичных полимеров, объёмы которого - свыше миллиарда рублей, - отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. – Проект компании в донском регионе нацелен на обеспечение технологического суверенитета России.

- Переработка высокотехнологичных пластмасс литьем под давлением требует специальных форм и узкоспециализированного периферийного оборудования. Мы планируем до конца 2024 года освоить все тонкости этой технологии и развивать производство изделий из высокопрочных пластиков, успешно работающих в условиях высоких температур, давления, агрессивной среды, радиационного излучения и тому подобных, - сообщила генеральный директор НПК «Элмика» Ирина Антипова.

Научно-производственная компания «Элмика» – поставщик и производитель полимерных заготовок и изделий из высокотехнологичных термопластов, применяемых во всех отраслях промышленности от нефтегазовой сферы и машиностроения до электроники и медицинских технологий. Ранее «Элмика» импортировала полимеры из Европы и США, входила в ТОП-3 российских импортеров уникальных высокотемпературных термопластов. Теперь готовится запустить в Ростовской области собственное производство.