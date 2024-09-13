«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 90 тысяч жителей г. Малгобека и Малгобекского района

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» заменят на подстанции 110/35/6 кВ «Вознесеновская-2» четыре устаревших разъединителя на новые российского производства.

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, обслуживания и ремонта текущего года, будет направлено 3,8 млн рублей.



Питающий центр «Вознесеновская-2» обеспечивает электроэнергией потребителей поселка Южный. Но главная задача энергообъекта – выдача мощности четырем подстанциям в Малгобекском районе.



Реализация проекта позволит энергетикам повысить надежность электроснабжения 48 тысяч жителей города Малгобека, порядка 42 тысяч человек, проживающих в девяти сельских поселениях Малгобекского района, десятков социально значимых учреждений и важных для республики объектов: молочно-мясного комплекса, ОАО «РН «Ингушнефть», птицекомплекса «Южный».



Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении профилактических и ремонтных мероприятий. Устройства играют ключевую роль в обеспечении безопасности персонала, стабильной и эффективной работы оборудования.



Завершить технические мероприятия на подстанции энергетики планируют до конца сентября текущего года.