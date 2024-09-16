ЭКМ Холдинг примет участие в Петербургском международном газовом форуме - 2024

Совсем немного времени остается до самого масштабного делового события осени. Петербургский международный газовый форум ежегодно собирает 20 000 тысяч участников из 53 стран. ООО «ЭКМ Холдинг» традиционный экспонент выставки InGAS Stream, проходящей в рамках форума.

Продукция ООО «ЭКМ Холдинг», известная своими качественными технологичными решениями, успешно эксплуатируется на протяжении более десятка лет на крупнейших стратегических объектах ТЭК.

В этом году на своем стенде ООО «ЭКМ Холдинг» продемонстрирует широкий ассортимент силовых кабелей для опасных производственных объектов и взрывоопасных производств на низкое номинальное напряжение 0,66-3кВ, 6-35 кВ, кабелей энергетического назначения на высокое номинальное напряжение 110 – 500 кВ, кабелей монтажных, кабелей управления, связи, кабелей для систем охраны и противопожарной защиты, а также кабелей отраслевого назначения для атомной и судовой промышленности, антарктический и шахтный кабель, кабеленесущие системы и системы промышленного электрообогрева.

Посетителям стенда ООО «ЭКМ Холдинг» представит уникальную возможность перенестись из Экспофорума на производство высоковольтного энергетического кабеля.

Все подробности на нашем стенде С7 (Павильон F).

Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ», по адресу г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское ш., д. 64/1, лит. А.

На официальном сайте Форума можно ознакомиться с деловой программой форума и пройти бесплатную регистрацию.

Запланировать встречу с представителями ООО «ЭКМ Холдинг» можно по телефону: +7 (347) 246-84-04.