Энергетики «Россети Новосибирск» показали достойные результаты в традиционном полумарафоне имени Александра Раевича

14 сентября прошёл традиционный Сибирский фестиваль бега, главным событием которого является полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича. Спортивное событие объединило новосибирских бегунов уже в 27 раз.

Команда «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») регулярно принимает участие в этом забеге при поддержке профсоюза предприятия. На этот раз около десятка энергетиков вышли на две самые значимые дистанции – 10 км и 21,1 км. Часть команды впервые стартовала на этих соревнованиях. И тем не менее все любители бега из компании показали достойный результат. Особенно электромонтёр распределительных сетей Болотнинского РЭС Владислав Мальцев – он вошел в ТОП-40 среди более тысячи спортсменов, преодолев полумарафон за 1 час 19 минут и 9 секунд, тем самым выполнив норматив 2 взрослого разряда.

Участвуя в подобных соревнованиях, новосибирские энергетики в очередной раз подтвердили, что эта профессия объединяет людей с выдающимися морально-волевыми и физическими качествами. Со своей стороны, компания всесторонне поддерживает увлечение спортом среди своих сотрудников. Ведь занятия физической культурой и формирование традиций здорового образа жизни в коллективе имеет очень большое значение и актуально сегодня, как никогда.