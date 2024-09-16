НПП «ПОЛИПЛАСТИК»: у российского «полимерного» машиностроения хороший потенциал

Доля импортной оснастки и инструмента в отрасли переработки полимерных материалов, по данным Союза переработчиков пластмасс, составила 76% по итогам 2023 года. Очевидно, что такой уровень не обеспечивает технологического суверенитета отрасли. Но потенциал для развития отечественного станкостроения есть: уже сегодня в России действуют успешные проекты по выпуску технологических элементов промышленных линий, а 4 и 11 сентября был проведен тестовый запуск первого отечественного экструдера.

По итогам 2023 года, в сравнении с досанкционным 2021 годом, импорт оборудования для переработки пластмасс в натуральном выражении стал на 14,4% больше, следует из данных Plastinfo. Больше половины оснастки ввезли из Китая: в 2023 году доля Поднебесной на российском рынке импортного оборудования для полимерной промышленности составила 57% в денежном и 71% в натуральном выражении (Plastinfo).

«Зависимость от одного канала поставок сопряжена с большими рисками как для производителей, так и для потребителей их продукции, особенно в условиях осложненной финансовой и транспортной логистики с Китаем. На этом фоне особенно ценны усилия тех российских производителей оборудования для переработки и компаундирования пластмасс, которые активно развивают свои проекты», – говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК», отмечая, что к середине 2024 года ведущий российский компаундер практически на 100% перешел на отечественную технологическую оснастку.

По мнению эксперта, успешными примерами решения проблемы импортозависимости в части элементов оснастки могут служить отечественные бренды MANRO, Kinetra, «Тензо М». Уже сегодня компаундеры в РФ используют при производстве готовой продукции российские фильеры, гильзы, вставки, проставки, шнековые элементы, материальные цилиндры, баррели, зоны. В перечне оборудования также системы сушки и охлаждения, грануляции, системы растарки, весовое и дозирующее оборудование. Но экструзионные линии в России до сих пор не производятся.

Прорывом в данной области могут стать разработки компании «МАНРО». Успешный тестовый запуск первого российского экструдера – двухнекового, с сонаправленным вращением шнеков – компания провела 4 и 11 сентября в рамках своей Домашней выставки. Как отметил генеральный директор компании «МАНРО механика» Дмитрий Мандычев, экструдер показал результат в 100 кг/час на рецептуре PA6-30GF и это не максимальные показатели данного оборудования. Первый российский экструдер будет работать в испытательном центре компании «МАНРО», на котором заказчики могут тестировать свои рецептуры.