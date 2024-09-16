На Москву приходится около 16 процентов от общего числа российских поставок несырьевых неэнергетических товаров на рынки стран ШОС. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За первые шесть месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны ШОС вырос более чем на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас доля Москвы в общероссийском объеме поставок в ШОС составляет порядка 16 процентов. Укреплять международное сотрудничество компаниям помогает центр «Моспром» — по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает столичным предприятиям информационно-консультационную и организационную поддержку по выходу на зарубежные рынки», – отметил Максим Ликсутов.

Ключевым партнером столицы в первом полугодии стала Беларусь, на нее приходится более трети от общего объема поставок на рынки стран-участниц этого международного объединения. Положительную динамику развития столичного несырьевого неэнергетического экспорта демонстрируют Иран, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Киргизия, Пакистан.

«Около 76 процентов московского ННЭ в страны ШОС приходится на экспорт товаров отраслей промышленности: механическое оборудование и технику, продукцию радиоэлектроники, медицинскую технику, кабельную продукцию. Наибольшим спросом на рынках стран содружества пользуются товары машиностроения – они составляют около 39 процентов столичного промышленного экспорта в страны ШОС, продукция металлообработки – более 23 процентов, товары химической промышленности – свыше 18 процентов», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам первого полугодия вырос более чем на 16 процентов. Московские производители поставляют в страны ШОС кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, а также различные виды муки.

Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.