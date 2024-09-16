О настоящем и будущем энергетики студенты ОмГТУ узнали на встрече со специалистами Омского РДУ

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) провел ознакомительную встречу с второкурсниками энергетических специальностей Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Студентов ознакомили со структурой современной энергетики и передовыми цифровыми технологиями, применяемых в диспетчерских центрах при оперативно-диспетчерском управлении.

Заместитель главного диспетчера Омского РДУ Виталий Тисарук поговорил со студентами о стратегических задачах, стоящих перед энергетической отраслью страны, перспективных направлениях развития энергетического комплекса Омской области, а также об актуальности и применении новейших цифровых технологий.

Особое внимание было уделено цифровой трансформации отрасли, новым информационным технологиям, внедряемым Системным оператором, и перспективам их развития.

«Цифровые решения помогают выполнять основные функции Системного оператора по управлению слаженной работой энергосистемы, противоаварийному управлению, перспективному планированию. Их внедрение выводит планирование и управление режимами на качественно новый уровень. В результате применения комплекса «умных» технологий повышается надежность и экономичность работы энергосистемы», – отметил Виталий Тисарук.

Большой интерес студентов вызвала информация о возможностях дистанционного управления энергообъектами непосредственно из диспетчерского центра, что позволяет в разы сократить время на переключения, снижает вероятность технологических ошибок и трудозатраты персонала. Виталий Тисарук сообщил, что в Омской энергосистеме система управления активной и реактивной мощностью введена в промышленную эксплуатацию на Русско-Полянской и Нововаршавской солнечных электростанциях.

Заместитель главного диспетчера уделил внимание еще одному важному направлению цифровизации, активно внедряемому Системным оператором, в том числе Омским РДУ. Это системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемых сечениях электрической сети. Специальный программный комплекс рассчитывает пропускную способность сети в реальном времени, что позволяет увеличивать максимально допустимый переток мощности, в том числе в «узких местах» энергосистемы, до 20–30% без строительства новых ЛЭП и ввода нового энергетического оборудования.

Диспетчер Омского РДУ и лидер Молодежного совета этого филиала Роман Антаков рассказал об особенностях энергосистемы Омской области, принципах управления электроэнергетическим режимом, основных объектах энергетики и крупных потребителях электрической энергии на территории Омской области.

Студенты заинтересованно расспрашивали Романа, окончившего ОмГТУ в 2015 году, о возможностях построения карьеры в Системном операторе и требованиях, предъявляемых при отборе кандидатов для приема на работу. Важной стала информация о карьерном сайте Системного оператора https://so-career.ru/company, где можно найти ответы на общие вопросы о компании, а также о перспективах трудоустройства и профессионального развития, публикуются вакансии и новости о событиях, происходящих в филиалах, расположенных по всей стране. Реализовать научный, творческий потенциал помогает Молодежный совет, участники которого организуют спортивные мероприятия и путешествия, посещают молодежные слеты и форумы, научные конференции и просто весело проводят совместный досуг.

«Сотрудничество с Омским РДУ стало не только доброй традицией, но и значимой составляющей работы по формированию целостного представления об отрасли и понимания происходящих в ней процессов, более глубокому погружению студентов в тонкости будущей профессии», – отметил по итогам встречи заместитель декана Энергетического института, доцент ОмГТУ Дмитрий Поляков.