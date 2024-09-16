Последнее заседание правления АЭК в текущем составе. Повестка Ассоциации «Электрокабель» в нулевой день 85 Общего собрания

Сегодня, в нулевой день 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель", в закрытом режиме прошло последнее в текущем составе заседание правления Ассоциации "Электрокабель", которое работало в расширенном составе. В заседании приняли участие генеральный директор завода "Камкабель" Александр Бузилов, генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов, а с коротким информационным сообщением выступил генеральный директор ChinaCable.Ru Антон Герасимов.

Актуальный состав правления:

Боксимер Михаил Эвирович, Генеральный директор ООО «Оптикэнерго» Васильев Евгений Борисович, ОАО «ВНИИКП» Заместитель генерального директора ВНИИКП (вместо него на последних двух заседанях правления участвовал Роман Васильев, генеральный директор завода "Электропровод") Герасимов Павел Николаевич, Генеральный директор НПП “ГЕРДА” Зинуков Сергей Викторович, Генеральный директор АО “Людиновокабель” Куликов Илья Владимирович, Член правления Ассоциации “Электрокабель” Лобанов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО НПП «Спецкабель» Морозов Павел Анатольевич, АО «Акрон-Холдинг» Генеральный директор Пташинский Дмитрий Викторович, Председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Шайнога Игорь Степанович, Генеральный директор УНКОМТЕХ Снежкин Глеб Евгеньевич, Генеральный директор ХКА.

В ходе заседания обсуждались как организационные моменты, так и итоги работы секций и направлений работы Ассоциации. В частности, правление определяет перспективные направления работы АЭК, утверждает финансовый план и ряд других документов, регламентирующих повестку деловой программы, основы информационной политики и принимает отчет по основным направлениям деятельности. Расширенный состав заседания необходим для обсуждения перспективных проектов развития в отрасли, например, по вопросам создания новых секций.

Это последнее собрание правления АЭК в текущем составе. Уже через 2 дня пройдут выборы правления и президента АЭК, будет представлен генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" и состав ревизионной комиссии. По текущей информации на 10 мест в правлении претендует 15 кандидатов, а это значит, что каждый голос участника АЭК может стать определяющим.

Уже завтра начнет свою работу 85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" в формате информационно-консультационного семинара.