Последнее заседание правления АЭК в текущем составе. Повестка Ассоциации «Электрокабель» в нулевой день 85 Общего собрания
Сегодня, в нулевой день 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель", в закрытом режиме прошло последнее в текущем составе заседание правления Ассоциации "Электрокабель", которое работало в расширенном составе. В заседании приняли участие генеральный директор завода "Камкабель" Александр Бузилов, генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов, а с коротким информационным сообщением выступил генеральный директор ChinaCable.Ru Антон Герасимов.
Актуальный состав правления:
- Боксимер Михаил Эвирович, Генеральный директор ООО «Оптикэнерго»
- Васильев Евгений Борисович, ОАО «ВНИИКП» Заместитель генерального директора ВНИИКП (вместо него на последних двух заседанях правления участвовал Роман Васильев, генеральный директор завода "Электропровод")
- Герасимов Павел Николаевич, Генеральный директор НПП “ГЕРДА”
- Зинуков Сергей Викторович, Генеральный директор АО “Людиновокабель”
- Куликов Илья Владимирович, Член правления Ассоциации “Электрокабель”
- Лобанов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО НПП «Спецкабель»
- Морозов Павел Анатольевич, АО «Акрон-Холдинг» Генеральный директор
- Пташинский Дмитрий Викторович, Председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель»
- Шайнога Игорь Степанович, Генеральный директор УНКОМТЕХ
- Снежкин Глеб Евгеньевич, Генеральный директор ХКА.
В ходе заседания обсуждались как организационные моменты, так и итоги работы секций и направлений работы Ассоциации. В частности, правление определяет перспективные направления работы АЭК, утверждает финансовый план и ряд других документов, регламентирующих повестку деловой программы, основы информационной политики и принимает отчет по основным направлениям деятельности. Расширенный состав заседания необходим для обсуждения перспективных проектов развития в отрасли, например, по вопросам создания новых секций.
Это последнее собрание правления АЭК в текущем составе. Уже через 2 дня пройдут выборы правления и президента АЭК, будет представлен генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" и состав ревизионной комиссии. По текущей информации на 10 мест в правлении претендует 15 кандидатов, а это значит, что каждый голос участника АЭК может стать определяющим.
Уже завтра начнет свою работу 85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" в формате информационно-консультационного семинара.