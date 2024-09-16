Повреждения кабеля Минобороны РФ в Севастополе оказались более серьезными

Причиной отсутствия света на Фиоленте в Севастополе оказалось вмешательство некоего лица. Как сообщили ресурсы правительства региона в социальных сетях, при проведении несанкционированных работ частным лицом была повреждена кабельная линия 102 ПЭС Минобороны РФ. Место повреждения было оперативно восстановлено – но выяснилось, что на кабельной линии есть ещё два порыва.

Являются ли все три порыва результатом деятельности одного и того же лица, или это происки разных людей, не сообщается. Для скорейшей ликвидации повреждений, в помощь 102-й ПЭС был направлен первый замгубернатора Алексей Парикин, а также техника и специалисты гражданского «Севэнерго».