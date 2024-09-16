Розетка на DIN-рейку SOD ARMAT IEK — современный взгляд на простые вещи
6 часов назад
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Розетка на DIN-рейку SOD ARMAT IEK применяется в сетях переменного тока напряжением до 250 В и служит для подключения переносных светильников, электроинструмента малой мощности, блоков питания и другого оборудования.
Преимущества розетки на DIN-рейку SOD ARMAT IEK
- Корпус из первичного пластика не поддерживает горение до 960 °С — безопасная работа даже при повышенных температурах.
- Двухпозиционная защелка — удобное крепление на DIN-рейке.
- Защитные шторки контактной группы — повышенная электробезопасность и защита от пыли.
- Комбинированная контактная группа из латуни и бронзы. Бронза обеспечивает надежное контактное соединение устройства за счет своих упругости. Латунь снижает тепловыделение при работе устройства за счет увеличения проводимости.
- Заземляющий контакт обеспечивает электрозащиту.
Технические характеристики розетки на DIN-рейку SOD ARMAT IEK
- Номинальный ток: 16 А.
- Номинальное напряжение: 250 В.
- Диапазон рабочих температур: от —40 до +70 °С.
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