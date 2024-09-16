Строительство нового здания гидроэлектростанции начато на Сенгилеевской ГЭС

Специалисты начали строить новое здание гидроэлектростанции на Сенгилеевской ГЭС. Об этом в понедельник, 16 сентября, информирует «РусГидро» в своем пресс-релизе.

Уточняется, что на территории здания находятся гидроагрегаты. Оно было построено еще в начале 1950-х годов, а теперь не соответствует современным требованиям, уточняется в сообщении.



«Конструкция нового здания предусматривает использование трех однотипных гидроагрегатов повышенной мощности с радиально-осевыми турбинами», — сообщает «РусГидро».



Согласно данным компании, специалисты уже закончили демонтировать старое здание ГЭС. Сейчас они занимаются укладкой бетона в фундаментную часть нового сооружения.