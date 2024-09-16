В МЭИ разработали конструкцию камеры сгорания энергоустановки с нулевыми выбросами

Специалисты НИУ «МЭИ» разработали конструкцию кислородно-топливной камеры сгорания для углеродно-нейтральных энергетических установок, работающих на органическом топливе.

Главным отличием инновационной разработки является организация сжигания природного газа в смеси кислорода и углекислого газа.

«Снижение выбросов вредных веществ при производстве электроэнергии на тепловых электрических станциях является актуальной задачей. Коллективом нашего университета ведутся разработки научно-технических решений и оборудования для перехода к низко-углеродной энергетике. Одним из решений для снижения выбросов является применение энергоустановок «полузакрытого» цикла с кислородным сжиганием топлива», − рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Камера сгорания является ключевым элементом перспективных энергоустановок на сверхкритическом углекислом газе на органическом топливе с нулевыми выбросами парниковых газов. От полноты сжигания природного газа и эффективности системы охлаждения камеры сгорания во многом зависит удельный расход топлива на производство 1 кВт*ч электроэнергии и ресурс энергоустановки.

В процессе разработки кислородно-топливной камеры сгорания были определены оптимальные пропорции смешения кислорода и углекислого газа для достижения максимальной полноты сгорания природного газа, а также разработаны конструктивные решения для осуществления надежного охлаждения горячих частей устройства, работающих при температурах свыше 1500 градусов Цельсия.

Конструкция кислородно-топливной камеры сгорания разработана в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: технологии будущего» под руководством доцента кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ «МЭИ» Сергея Осипова.