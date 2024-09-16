«Росатом» приступил к реализации своего первого зарубежного ветроэнергетического проекта

В районе села Кок Мойнок-Первое Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония по закладке капсулы под строительство ветропарка госкорпорации «Росатом». В настоящее время на площадке проводятся ветроизмерения. Начало строительства ветропарка запланировано на 2025 год. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2026 года.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич, выступая с высокой трибуны ООН на саммите лидеров по вопросам изменения климата, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов парниковых газов, по зеленой экономике выдвинул серьезные инициативы. Тогда многим это казалось мечтой, неподкрепленной необходимыми ресурсами. Однако, вопреки всем скептикам сегодня мы на практике начали реализовать эти инициативы. Таким образом, мы приступили к реализации одной из задач Организации Объединенных Наций по достижению целей в области устойчивого развития. Хотя Кыргызская Республика входит в число регионов с наибольшим потенциалом возобновляемых источников энергии, мы не использовали в своем потреблении энергию ветра, солнечную энергию и энергию биогазовых технологий. У нас более 300 солнечных дней в году, а сила здешнего ветра отражена в народных легендах», – сказал в своей речи Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук отметил, что закладка капсулы под будущий ветропарк – это еще один шаг в создании новой чистой энергетики Кыргызской Республики. Проект стал возможным благодаря совместной работе России и Кыргызстана. Строительство ветряной электростанции и использование чистой ветряной энергии позволит снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии, создаст лучшие конкурентные условия, в том числе, и для конкуренции на мировых рынках. Он выразил уверенность, что создание новых энергетических мощностей поможет дальнейшему социально-экономическому развитию Иссык-Кульской области и Республики в целом.