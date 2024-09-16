«Саратовские РС» обновили подстанцию 110 кВ «Россия»

В ходе ремонтных работ специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали более 50 единиц электросетевого оборудования. На силовом трансформаторе Т-1 заменили высоковольтные вводы.

Подстанция (ПС) 110/35/6 кВ «Россия», расположенная в Советском районе, обеспечивает электроэнергией более 2 тыс. жителей рабочего поселка Степное и села Советское. От ПС запитаны объекты коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, почтовое отделение, физкультурно-оздоровительный комплекс, сельскохозяйственные и транспортные предприятия.

Ремонтные работы на ПС выполнены в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Плановый ремонт ПС позволил повысить надежность ее работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.