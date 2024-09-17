Перспективы товарного финансирования для кабельного бизнеса и финансовые инструменты СБЕР CIB

3 часа назад
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Источник:
RusCable.Ru
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На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель", было акцентировано внимание на проблемах, с которыми сталкиваются производители кабеля, а также на путях улучшения финансовой устойчивости сектора. Александр Жуков, сейлз ПАО "СБЕРБАНК" в своем выступлении он затронул ряд актуальных вопросов, касающихся финансирования в России, особенностей работы кабельных заводов и применения различных индексов в отрасли. СБЕР CIB выступил партнером 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" и имеет большой опыт взаимодействия с кабельным рынком. RusCable.Ru адаптировал выступление и структурировал обсуждаемые темы в общий материал.

История и контекст

Александр Жуков начал с иллюстрации перспектив и ожиданий при создании нового кабельного завода. Несмотря на стремление стать основным игроком в отрасли, завод столкнулся с финансовыми трудностями и ограничениями. Это вызвало необходимость в эффективных механизмах товарного финансирования, особенно в условиях ограниченного доступа к международным рынкам.

Товарное финансирование в России

Товарное финансирование остается востребованным в России. И, если в кабельном секторе оно сейчас мало используется, но инструмент остается актуальным. Сбербанк и его финансовые инструменты позволяют обеспечивать ликвидность кабельного бизнеса даже в условиях текущей экономики. Важно правильно подобрать инструментарий.

Проблемы и вызовы, которые "убили" возможности качественного хеджирования

С отключением от международных финансовых рынков многие российские компании столкнулись с нехваткой ликвидности. Это привело к ограничению возможностей для заключения сделок и сделок с активами, такими как медь и алюминий. Крупные игроки, активные на рынке, сталкиваются с трудностями при фиксировании объемов, что, в свою очередь, создает риски для бизнеса.

Потенциальное решение вопросов ликвидности - создание индексов

Для преодоления текущих вызовов, Александр Жуков подчеркнул необходимость создания индексов, отражающих реальные рыночные условия. Он указал на опыт создания индексов в других секторах, таких как пшеница и сахар, которые помогли упростить расчеты на внутреннем рынке. Совершенно новые индексы на сахар и пшеницу стали результатом совместной работы бизнеса и финансовых институтов. Был создан индекс на свиную полутушу, что также связано с требованиями участников рынка и нуждой в упорядочении ценовых механизмов. Подобный механизм можно реализовать и в кабельном бизнесе.

Важные инструменты финансирования

К важным и актуальным механизмам финансирования, которые стали особенно актуальны для бизнеса, относятся:

  • Товарное РЕПО: позволяет компании сократить объем финансового долга, избегая классического кредитования.
  • Предоплата и постоплата: решения, позволяющие компаниям оптимизировать свои денежные потоки и использовать финансовые инструменты более эффективно.

Заключение

В завершение своего выступления, Александр Жуков акцентировал внимание на важности продолжения диалога между бизнесом и финансовыми институтами для улучшения доступа к финансированию. Открытость к новым инструментам и индексам может значительно повысить стабильность и перспективы развития российских компаний в условиях текущей экономической ситуации. В частности, ситуация в кабельной отрасли требует комплексного подхода и партнерство с ПАО Сбербанк может стать важным элементом в поддержке производителей, помогая им адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и извлекать выгоду из новых возможностей. Опыт работы с Ассоциацией "Электрокабель" показывает, что активное взаимодействие между участниками рынка, безусловно, приведут к улучшению состояния отрасли и её конкурентоспособности.

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