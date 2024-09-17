Победа над НДС-угрозой всех кабельщиков. Благодаря работе Ассоциации «Электрокабель» будут внесены изменения в налоговый кодекс

НДС в кабельном бизнесе — это не просто угроза, а системная проблема, которая погубила крупные предприятия, например Росскат или "Севкабель" и обернулась многомиллионными штрафами и доначислениями до десятков кабельных заводов. Работа с вторичной медью для каждого предприятия несла угрозу доначисления НДСа за прошедшие периоды, где ломозаготовители и переработчики могли заниматься налоговой оптимизацией. В этом контексте важно понять, какую огромную работу провела Ассоциация "Электрокабель", чтобы инициировать процесс внесения изменения в налоговый кодекс, касающиеся налогообложения НДС медных полуфабрикатов.

На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" подробно рассмотрели проект изменений, которые вносятся в статью 161 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Ведущим выступлением по этой теме стал доклад Семенова Сергея Александровича, начальника отдела НДС Центрального аппарата ФНС РФ.

Предыстория изменений

Семёнов начал с обсуждения законопроекта 666139, который был внесен в Государственную Думу благодаря усилиям депутата Андрея Константиновича Лугового. Это нововведение, если оно будет принято, должно вступить в силу с 1 января следующего года. Обсуждаемый законопроект был разработан с участием представителей бизнеса, государственных органов с активным участием и по инициативе, реализуемой Ассоциацией "Электрокабель". Таким образом, он отражает интересы как бизнеса, так и государственных структур, что, по мнению Семенова, создаёт условия для более эффективного администрирования налогов.

Основные положения законопроекта о налогообложении медных полуфабрикатов

В законопроекте предусмотрено введение механизма обратного НДС для медных полуфабрикатов, который обеспечит более прозрачные условия налогообложения и уменьшит риски для всех участников процесса. Этот механизм будет связан как с производителями, так и с переработчиками медных полуфабрикатов, что обеспечит контроль со стороны налоговых органов.

Определение медных полуфабрикатов

В документе дано четкое определение, что к медным полуфабрикатам относятся любые медные изделия и сырьё, используемое при производстве этих продуктов. Это поможет устранить проблемы с классом товара и избежать спорных ситуаций между поставщиками и покупателями.

Создание реестров

Предполагается создание единого реестра производителей медных полуфабрикатов и производителей кабельной продукции, который будет размещен на официальном сайте ФНС. Реестр должен упростить процесс получения информации для всех участников рынка и повысить прозрачность.

Перекладывание налогового бремени

Важным моментом является то, что налоговое бремя будет перекладываться на налогового агента — производители медных полуфабрикатов и кабельной продукции будут отвечать за уплату НДС, что будет способствовать лучшему контролю.

Проблемы, которые решаются законопроектом

Семенов отметил, что новый законопроект направлен на решение ряда проблем, с которыми сталкиваются участники рынка:

Использование давальческих схем: Часто переработчики не выступали покупателями, что создавало сложности в администрировании налога.

Часто переработчики не выступали покупателями, что создавало сложности в администрировании налога. Переквалификация товаров: Бывают случаи, когда товары неправомерно квалифицируются как изделия, что освобождает их от налогового агента.

Результаты и перспективы

Как отметил Семенов, внедряемый законопроект сможет значительно упростить взаимодействие между государством и бизнесом, повысив эффективность администрирования НДС. Если закон будет принят и эффективен в реализации, он станет моделью для переноса других вопросов налогообложения в аналогичные сферы.

Заключение

Таким образом, изменения в статью 161 части второй Налогового кодекса РФ направлены на улучшение ситуации с налогообложением НДС в отношении медных полуфабрикатов. Проект закона учитывает интересы всех участников и нацелен на упрощение и оптимизацию налогового процесса в данной сфере. Тем не менее, практика его применения и взаимодействие всех вовлеченных сторон станет решающим фактором в этом новом этапе налогового администрирования.

Агентский НДС на медный полуфабрикат — это большая победа Ассоциации "Электрокабель", которая повлияет на весь рынок и позволит каждому кабельному заводу обезопасить себя и свой бизнес. Именно совместная и консолидированная работа, которая длилась более 3-х лет, активная позиция Президента АЭК, открытость Правительства к общественным инициативам и реальная работа депутата Андрея Лугового позволила довести законопроект до рассмотрения, которое пройдет в ближайшее время в Госдуме.