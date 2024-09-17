Почти 14 млн рублей выплатили нарушители за хищение электроэнергии в Сочинском энергорайоне

Более 30 млн рублей обязаны выплатить по решению суда недобросовестные потребители за незаконное использование электроэнергии на территории Сочинского энергорайона. Правонарушители уже возместили 4,8 млн рублей до направления документов на принудительное исполнение, еще свыше 8,9 млн рублей взыскано по исполнительным листам.

Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» с начала текущего года в ходе рейдов выявили 80 случаев воровства электроэнергии. Общий объем похищенного электричества составил почти 8 млн кВт*ч.

В правоохранительные органы направлено 80 заявлений о привлечении виновных к ответственности. По большинству из них принято решение о возбуждении административного производства. По девяти материалам недобросовестным потребителям предстоит выплатить штрафы в размере от 10 до 30 тыс. рублей вместе с возмещением причиненного ущерба.

«Россети Кубань» напоминают: любое несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато не только административной или уголовной ответственностью, но и снижением качества электроснабжения добросовестных потребителей. Энергетики просят сообщать об известных случаях энерговоровства на сайте компании или оставлять обращения по телефону горячей линии 8 800 220 0 220 (круглосуточно, анонимно).