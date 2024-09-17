СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает СУПЕРкабель для авиации

На канале «Время – вперед», посвященном достижениям России, вышел видеоролик о московском заводе «Спецкабель». В нем известный блогер Евгений Супер знакомит зрителей с этим предприятием, которое играет важную роль в развитии российской экономики.

«Москва – это не только столица, но и крупнейший промышленный центр России, где сосредоточены тысячи предприятий, включая оборонные и научно-исследовательские центры, которые работают в таких сферах, как авиастроение, космос, приборостроение, радиоэлектроника и атомная энергетика, – рассказывает Евгений Супер. – И «Спецкабель» – один из таких гигантов, продукция которого не просто используется на земле, но и поднимается в небо, добираясь даже до космоса».

Евгений Супер, посетив стенд «Спецкабеля» на выставке «Москва промышленная. Город будущего», встретился с Антоном Молокоедовым, представителем предприятия. В ходе беседы были представлены уникальные разработки «Спецкабеля», которые уже сегодня меняют мир.

Среди них – сверхлегкие оптические кабели для авиастроения и космонавтики, отличающиеся исключительной легкостью. Наружный диаметр изделия не превышает 0,6 мм, а вес километра составляет не более 460 грамм. Благодаря этим кабелям удается увеличить полезную нагрузку на воздушном судне, что особенно важно для современных самолетов и космических кораблей, где каждый грамм имеет значение.

Видеоролик «Время – вперед» рассказывает об амбициозных планах «Спецкабеля» на будущее. Компания намерена расширять производство, строя новый кабельный завод площадью 30 тысяч квадратных метров, где будет создано более 500 новых рабочих мест. Это позволит увеличить объемы производства и создать новые рабочие места, что является важным вкладом в развитие экономики.