СТРАТ-система компании OSTEC

СТРАТ-система OSTEC – особая система на базе монтажных профилей, имеющих в конструкции дополнительные загибы и специальную зубчатую насечку на внутренней части. Это обеспечивает хорошую сцепку с другими элементами и позволяет выдерживать большие нагрузки. В ассортименте компании ОСТЕК, помимо профилей СТРАТ, представлены консоли, подвесы, аксессуары и соответствующий крепеж для монтажа кабельных трасс, инженерных коммуникаций и фальшполов.

СТРАТ-профили OSTEC представлены в виде одинарного или двойного профиля типов 41x41 и 41x21 в исполнениях горячее цинкование, цинкование по методу Сендзимира и электрохимическое (гальваническое) оцинкование.

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