Сделано на «ЗЭТО»: комплексные решения на примере БМ ОРУ-220 кВ

Благодаря наличию инженерных и технологических компетенций «ЗЭТО» в области производства электротехнического оборудования, силами компании может быть сформирована и осуществлена комплектная поставка оборудования для строительства и модернизации энергетических объектов.

Особенности применения данного оборудования заключаются в сокращении площади ОРУ, так как проект создается на базе модулей и типовых блоков, что также позволяет сократить сроки проектирования и монтажа.

Проект подстанции разрабатывается с учетом конкретных задач заказчика, что позволяет создать оптимальные решения для каждого объекта. Конструкции и компоновки БМ ОРУ-220 кВ предусматривают их поэтапное расширение и развитие от простых к более сложным схемам.

Отметим, завод выпускает всю номенклатурную линейку продуктов на классы напряжения 110 и 220 кВ, что позволяет комплектовать такие изделия как компактный модуль КМ ОРУ-110 кВ и блочно-модульные открытые распределительные устройства БМ ОРУ-220 кВ в полном объеме от одного производителя.

С 2012 года завод реализовал решения на базе БМ ОРУ-220 кВ для 79 объектов ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО Транснефть, АО «Иркутская электросетевая компания», ООО «Байкальская горная компания».

Оборудование соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».