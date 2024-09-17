Серия Basilica от «Систэм Электрик» победила в премии «Лучший промышленный дизайн России 2024»

6 часов назад
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Источник:
Систэм Электрик
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Электроустановочные изделия серии Basilica от «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, заняли первое место на премии «Лучший промышленный дизайн России 2024» в номинации «Дизайн-прототип» категории «Дизайн предметов обихода».

Премия «Лучший промышленный дизайн России» учреждена в 2023 г. Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации. Ее цель – популяризация промышленного дизайна и стимулирование его развития.

В 2024 году количество участников конкурса увеличилось вдвое и превысило тысячу. В финал вышли около 200 проектов, среди которых экспертное жюри определило лучшие. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 12 сентября в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи.

Basilica – это новая серия электроустановочных изделий «Систэм Электрик», выполненная в ретро-стиле. Ее дизайн был разработан на основе потребностей архитекторов и дизайнеров, а вдохновлен римским стилем «Базилика», который выгодно подчеркивает любой интерьер – от лофта до апартаментов. Основные принципы этого стиля – прочность, польза, красота. Все это нашло свое отражение в новых розетках и выключателях. Уникальная технология производства электроустановки из керамики и высокое качество механизмов российского производства обеспечили высокую надежность изделий.

Дизайн Basilica продуман и с точки зрения эргономичности: например, поворотная ручка выключателя выполнена с учётом анатомических особенностей для наиболее удобного применения.

Впервые серия была представлена в июле на форуме «Лучший промышленный дизайн России». В продажу устройства поступят в первой половине 2025 года.

«Систэм Электрик» второй год подряд становится лауреатом премии «Лучший промышленный дизайн России». Это несомненно говорит о правильности нашего решения инвестировать в создание в России наилучших продуктов, которые равны по качеству и дизайну зарубежным аналогам или даже превосходят их. Знаменательно и то, что церемония награждения прошла в новом корпусе Третьяковской галереи, где применяется наше комплексное решение по распределению электроэнергии, автоматизации зданий и пожарной безопасности», – отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

В 2023 году лауреатом премии стала серия электроустановочных изделий «Систэм Электрик» ArtGallery. Она заняла первое место в категории «Электронное устройство» в номинации «Приз зрительских симпатий».

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