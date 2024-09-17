Строительный сектор входит в пике. Застройщик «Самолет» верит в перспективность рынка на длинном горизонте и совершенствует систему закупок кабеля и электротехники

17 сент. 2024, 21:13:57
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Источник:
RusCable.Ru
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На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" отдельный блок выступлений был выделен для потребителей кабельной продукции. В рамках выступления Артема Блинова, директора по закупкам и тендерам ГК "Самолет", были рассмотрены ключевые аспекты российского рынка недвижимости, а также потребление кабельной продукции и электротехники на объектах компании. "Самолет" является крупнейшим застройщиком в России, и его опыт может служить важным индикатором тенденций в строительной отрасли.

Рынок Недвижимости в России

Артем Блинов отметил, что рынок недвижимости в России остается одним из самых перспективных. На данный момент, по статистике, на одного человека в стране приходится в среднем 28 квадратных метров жилой площади, что значительно ниже, чем в более развитых странах. Президент Российской Федерации поставил задачу увеличить этот показатель до 33 квадратных метров. Однако для достижения комфортного уровня, который оценивается в среднем в 50 квадратных метров на семью. При текущих темпах строительства потребуется около 33 лет для достижения "комфортного" уровня. Это значит, что строительный сектор может на горизонте расти и есть достаточно большой объем неудовлетворенного рыночного спроса.

Однако, несмотря на перспективность строительного рынка, есть ряд текущих проблем и рисков, которые следует учитывать.

  1. Структура строительства: 80% объемов строительства осуществляется в Москве, а 20% — в других регионах. Однако наблюдается тренд, когда объемы строительных работ постепенно смещаются в регионы. Здесь существенную роль играет доступность ипотеки. Со сворачиванием льготных программ рынок Москвы может очень серьезно просесть. Уже сейчас большинство застройщиков сократили темпы строительства.

  2. Снижение цен: По ожиданиям компании, в следующем году спрос на квартиры может упасть на 20-30%. Это связанно с отказом покупателей от ипотечного кредитования и переходом к покупке жилья за собственные средства, а значит, на пропорциональную сумму будет снижаться и спрос на строительные материалы, работы и услуги, в частности, кабель и электротехнику.

  3. Потребители, ограниченные в финансах выбирают самые бюджетные варианты застройки и планировок. В домах "Самолета" стараются сэкономить на балконах, обогреве "теплым полом" и других сервисах комфорта, которые серьезно влияют на бюджет покупки. Выбор стройматериалов так же направлен на "минимально допустимое качество".

Отдельное внимание уделено стратегию. Стратегия застройщика "Самолет" не держать собственных основных средств и работать с контрагентами, что позволяет гибко реагировать на изменения рынка и поддерживать эффективную финансовую модель. Фактически это значит, что застройщик от кризиса не сильно пострадает, а все экономические риски от снижения объемов будут на поставщиках и подрядчиках.

Кабель для "Самолета".

Важной частью всей конструкции зданий является электроснабжение, и, следовательно, потребление кабельной продукции и электротехники. По словам Артема Блинова, примерно 80% потребностей в кабеле приходится на отделочные работы. Отдельно стоит отметить, что у компании есть большой перечень требований и условий, который часто не выполним для конкретного кабельного предприятия. "Самолет" закупает более 300 видов кабельной продукции и старается разыгрывать тендеры на поставку один раз в год, работая с системными поставщиками, которые готовы оказать необходимый сервис по комплектации и поставке на объекты. При этом действует формульная система ценообразования, а большинство продукции поставляется с длительной отсрочкой платежа и минимальным толерансом. Из-за специфических условий поставки кабеля на объекты у компании не получается работать с заводами и практически все тендеры "забирают" дистрибьюторы и трейдеры. 

Ключевые моменты по закупкам кабеля:

  1. Объем закупок: В следующем году планируется закупить кабель на сумму около 1,8 миллиарда рублей, что подчеркивает значимость этой категории в общем объеме затрат.

  2. Выбор поставщиков: "Самолет" активно проводит тендеры, что позволяет выбирать наиболее надежных и эффективных поставщиков. Это позволяет компании поддерживать контроль за качеством и ценами на высоком уровне. В компании существуют проблемы с качеством кабеля и проводятся корректирующие мероприятия по оценке соответствия. Но жесткой системы входного контроля нет, что дает трейдерам дополнительное пространство для маневра в качестве продукта. Интересен тот факт, что около 30% объемов кабеля в текущем цикле закупок - импортный кабель из Казахстана. Именно на него были предложены лучшие условия. Основу электротехники составляют "трехбуквенные" бренды с высокой долей импорта - IEK, EKF. Отдельно стоит отметить, что компания проводит работы по увеличению локализации и проводит переговоры с новыми потенциальными поставщиками, например было озвучено, что ведутся переговоры с брендами "Контактор" и КЕАЗ, которые могут тоже войти в "щитки" новых домов "Самолета".

Выводы о рынке и судьбе строительного сегмента

Несмотря на существующие экономические вызовы, таких как снижение спроса, отмену льготной ипотеки, высокие базовые цены  рынок недвижимости скорее жив, чем мертв. Конечно есть серьезное снижение, но это не полная остановка или "коллапс". Даже в текущей ситуации застройщикам можно оставаться эффективными. Работа компании "Самолет" в этом плане иллюстрирует, как правильная стратегия закупок и взаимодействие с подрядчиками могут способствовать стабильному положению компании, а еще показывает кабельному сообществу, что выбор качества материала за покупателем (потребителем) и, если есть минимально допустимый уровень качества, который устраивает потребителя, то навязать использование более дорогих и качественных конструкций с улучшенными характеристиками практически невозможно. 

Выступление "Самолета" вызвало очень много вопросов из зала. Основные вопросы касались качества продукции и конкретных нюансов поставок. Участники 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" благодарны компании "Самолет" за открытую позицию и готовность дальнейшего сотрудничества в рамках Ассоциации "Электрокабель".

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