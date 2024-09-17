Томсккабель - 24 года!
2 часа назад
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История Томсккабель началась в 2000 году, когда на модернизированных площадках бывшего железобетонного завода было организовано производство кабельно-проводниковой продукции. Сейчас Томсккабель – современное высокотехнологичное предприятие.
В этом году завод отмечает свое 24-летие. И это повод вспомнить наши достижения.
Только за 2024 год Томсккабель:
- стал победителем в региональном конкурсе «Экспортер года. Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»
- в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года» стал победителем в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес) и призером в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес)
- стал призером в номинации «Кабель и провода» с номенклатурой Тофлекс ЭМС в конкурсе «Лучший инновационный продукт-2024» в рамках международной выставки кабельно-проводниковой продукции CABEX-2024
- лауреат в конкурсе «100 лучших товаров России» — «Лучшие товары и услуги Томской области-2024»
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