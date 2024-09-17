Томсккабель - 24 года!

История Томсккабель началась в 2000 году, когда на модернизированных площадках бывшего железобетонного завода было организовано производство кабельно-проводниковой продукции. Сейчас Томсккабель – современное высокотехнологичное предприятие.

В этом году завод отмечает свое 24-летие. И это повод вспомнить наши достижения.

Только за 2024 год Томсккабель: