В Лужниках была проведена игровая программа для детей «Хочу стать инженером»

Московские инжиниринговые компании рассказали о важности профессии «Инженер» на фестивале "Лето в Москве" в Лужниках 6 сентября 2024 года.

На мероприятии ведущий задавал вопрос детям в возрасте от 5 до 16 лет: “А кто такой инженер и чем он занимается?”. Ответить смогли только 25% ребят. Это говорит о необходимости популяризации инженерной специальности при поддержке школы, родителей, СМИ и организаций, которые остро нуждаются в инженерных кадрах.

"Мы стремимся не только популяризировать профессию инженера, но и вдохновлять молодое поколение на выбор этой важной и творческой профессии," — отметил Алексей Быков, Управляющий АО “ОВЛ-Энерго” — "Работа инженера — это думать и придумывать, творчество на стыке наук и технологий. Нет ничего лучше в жизни, чем творить свою судьбу и делать будущее своей страны лучше. Есть великие шахматисты, а есть великие инженеры. Шахматисты играют по правилам, а инженеры придумывают правила и делают из них технологии, которые мы используем в жизни. Это интересная и благодарная работа, которая развивает тебя и страну всю жизнь." - говорит Алексей.

За 4 часа на игровой площадке "Хочу стать инженером" побывало около 100 человек. Дети и родители активно участвовали в настоящем техно-квесте и интерактивных заданиях, осваивая азы технической мысли. Ребята измеряли электрические параметры с помощью мультиметра, разгадывали "Инженерный шифр", строили трубопровод "Дружба", лепили "Веселую каплю нефти" из воздушного пластилина.

На площадке в Лужниках юные инженеры получили практические навыки и узнали интересные факты в технической области. Всем участникам были вручены настоящие “Журналы инженера” с печатями о прохождении заданий, а по итогу вручались приятные подарки и "зарплата” инженера за рабочий день.