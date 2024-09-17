В Москве пройдет круглый-стол, посвящённый возрождению магнитной отрасли в современной России

3 часа назад
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Источник:
ТАСС

18 сентября 2024 года в 10:00 в пресс-центре ТАСС состоится круглый-стол, посвящённый возрождению магнитной отрасли в современной России. В рамках круглого стола спикеры обсудят стратегические цели и конкурентоспособность отрасли, новые технологии производства редкоземельных магнитов и сферы их применения, а также обеспечение новой отрасли профессиональными кадрами.

Ключевые спикеры:

·         Константин Федоров, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ

·         Дмитрий Иванец, заместитель директора по технологическому развитию - начальник отдела развития технологий новых материалов и веществ Госкорпорации «Росатом»

·         Андрей Андрианов, генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех»

·         Владимир Комлев, директор Института металлургии и материаловедения им. Байкова РАН

·         Сергей Салихов, первый проректор НИТУ МИСИС

·         Алексей Дуб, первый заместитель генерального директора ЧУ «Наука и инновации»

·         Владимир Кружаев, первый заместитель проректора Уральского федерального университета по науке

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Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd