В Москве пройдет круглый-стол, посвящённый возрождению магнитной отрасли в современной России
18 сентября 2024 года в 10:00 в пресс-центре ТАСС состоится круглый-стол, посвящённый возрождению магнитной отрасли в современной России. В рамках круглого стола спикеры обсудят стратегические цели и конкурентоспособность отрасли, новые технологии производства редкоземельных магнитов и сферы их применения, а также обеспечение новой отрасли профессиональными кадрами.
Ключевые спикеры:
· Константин Федоров, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ
· Дмитрий Иванец, заместитель директора по технологическому развитию - начальник отдела развития технологий новых материалов и веществ Госкорпорации «Росатом»
· Андрей Андрианов, генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех»
· Владимир Комлев, директор Института металлургии и материаловедения им. Байкова РАН
· Сергей Салихов, первый проректор НИТУ МИСИС
· Алексей Дуб, первый заместитель генерального директора ЧУ «Наука и инновации»
· Владимир Кружаев, первый заместитель проректора Уральского федерального университета по науке