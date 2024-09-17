В Москве пройдет круглый-стол, посвящённый возрождению магнитной отрасли в современной России

Московские инжиниринговые компании рассказали о важности профессии «Инженер» на фестивале "Лето в Москве" в Лужниках 6 сентября 2024 года. На мероприятии ведущий задавал вопрос детям в возрасте от 5 до 16 лет: “А кто такой инженер и чем он занимается?”. Ответить смогли только 25% ребят. Это говорит о необходимости популяризации инженерной специальнос...