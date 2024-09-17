Андрей Грачёв назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом»

На должность заместителя Генерального директора – технического директора АО «Компания ТрансТелеКом» назначен Андрей Грачёв. В новой должности он будет отвечать за формирование технической политики компании, планирование инфраструктуры и сетей связи, внедрение единых процессов эксплуатации сетей связи, обеспечение технической поддержки клиентов, разработку новых продуктов и услуг.

Андрей Владимирович Грачёв окончил факультет автоматической электросвязи Московского технического университета связи и информатики. Обладает 25-летним опытом в области строительства, развития и эксплуатации сетей связи. До прихода в ТрансТелеКом более 20 лет работал в компании МегаФон, где прошел путь от старшего инженера до директора по стратегическому планированию инфраструктуры.

«Эффективная работа сетей связи и всей технологической инфраструктуры – основа деятельности Компании ТрансТелеКом. Приход в нашу команду Андрея Грачёва, опытного управленца и высококлассного профессионала, позволит еще более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и инструменты, повысить качество сервисов и техподдержки, усилить рыночные позиции Компании ТрансТелеКом во всех сегментах бизнеса», - прокомментировал Генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.