«Норникель» запускает новый сезон конкурса «Мир новых возможностей»

«Норникель» запускает новый сезон конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». У победителей есть возможность реализовать собственный социальный проект, получив грант от компании.

«Конкурс уже давно стал драйвером социального развития территорий, где работает «Норникель». В текущем году компания сохраняет грантовый фонд на реализацию инициатив местных сообществ в размере 155 млн руб.», — отметила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также частные лица (например, корпоративные волонтеры) и получить грант на поддержку общественно полезных инициатив в размере от 100 000 до 6 500 000 руб.

В конкурсе представлено девять номинаций. Они охватывают разные сферы общественной жизни, такие как развитие волонтерского движения и социальная поддержка наименее защищенных слоев населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, благоустройство и реконструкция общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры, повышение качества услуг некоммерческих организаций.

В этом году заявителей ждут нововведения: номинация «Полюс города» теперь посвящена не только городской среде, но и населенным пунктам вне зависимости от их типа, а в «Полюсе природы» участниками могут стать еще и все особо охраняемые природные территории, находящиеся в Забайкальском крае.

География реализации проектов — Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, поселок Светлогорск Туруханского района, Мончегорск, Печенгский муниципальный округ, села Ловозеро и Краснощелье Ловозерского района, Чита и Газимуро-Заводский муниципальный округ.

Подать заявку на конкурс можно на сайте: nncharity.ru. Они принимаются до 5 ноября (до 19:00 по местному времени), а итоги будут подведены и опубликованы 14 января 2025 г.

Для заявителей в личном кабинете размещены подсказки по заполнению заявки на конкурс, а также обучающие материалы. Кроме того, в период подачи заявок для участников будет действовать опция «онлайн и офлайн-консультация» от кураторов конкурса, а также цикл вебинаров от экспертов в сфере мониторинга и оценки социальных инвестиций, по визуальным данным, презентационным инструментам и многому другому.