«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство металлоконструкций в Ленобласти
4 часа назад
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Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 1,5 МВт мощности заводу по производству металлических конструкций в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.
Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Горелово». В рамках проведенных работ специалисты энергокомпании установили систему учета электроэнергии.
Технические мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением производственный и административно-бытовой корпусы, контрольно-пропускной пункт, насосную станцию и систему наружного освещения.
На Артемовской ТЭЦ-2 завершается монтаж металлоконструкций каркаса главного корпуса
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Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой, включенной в проект РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой энергетики Дальнего Востока, проинспектировал член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников. Новая станция строится для замещения выбывающей в перспективе мощности Артемовской ТЭЦ – первой...
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«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 90 тысяч жителей г. Малгобека и Малгобекского района
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Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» за 5 лет предотвратил попадание в атмосферу порядка 390 тысяч тонн парниковых газов
13 сент. 2024, 15:30:06
Снизить влияние на окружающую среду помогла частичная смена типа генерации с угольной на атомную низкоуглеродную. 14 сентября 2024 года исполняется 5 лет с момента швартовки плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к молу-причалу города Певека, в который он прибыл из порта Мурманска*. Это событие, имеющее важнейшее значение для Чукотки, стало настоящим прорывом на пути обес...
Энергетики ПАО «Якутскэнерго» повышают надежность электроснабжения в Чурапчинском улусе
13 сент. 2024, 14:45:06
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Энергетики выполнили ремонт и реконструкцию более 12 км ЛЭП в Павлово-Посадском г.о.
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Энергетики «Россети Юг» улучшили электроснабжение потребителей отдаленных населенных пунктов Волгоградской области
13 сент. 2024, 10:30:04
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в одном из северных районов Волгоградской области. Энергообъект питает порядка тысячи жителей, проживающих в поселке Красный Октябрь и хуторе Старая балка Палласовского района. Также ЛЭП обеспечивает электроснабжение расположенных в этой местн...
Второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 ведется по графику
13 сент. 2024, 09:45:00
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«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 11 населенных пунктов Карачаево-Черкесии
13 сент. 2024, 09:30:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменили на подстанции 110/10 кВ «Кубанская» шесть масляных выключателей на вакуумные аналоги. Монтаж современного оборудования российского производства позволил энергетикам повысить надежность электроснабжения 11 населенных пунктов Карачаевского района и Карачаевского городского...
Минэнерго объявило отбор заявок на предоставление субсидий организациям, реализующим проекты по строительству СПГ-заправок и производственной инфраструктуры малотоннажного СПГ
12 сент. 2024, 18:00:00
Минэнерго России объявлен отбор заявок для предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа, на возмещение части затрат на реализацию таких проектов. «В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим...
«Россети Кубань» приняли на баланс 19 энергообъектов на юго-западе края
12 сент. 2024, 15:15:00
Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года в рамках программы консолидации приняли на обслуживание 19 энергообъектов, ранее принадлежавших садовому некоммерческому товариществу (СНТ) и физическим лицам. Консолидированные трансформаторные подстанции и линии электропередачи (ЛЭП) расположены в пригороде Анапы, Новороссийска, Абинском и Крымском районах...
ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения Зауралья
12 сент. 2024, 15:00:00
В зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» продолжается замена неизолированных алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ 0,4-10 кВ. На сегодняшний день персонал Сибайского городского РЭС ПО «Сибайские электрические сети» в рамках капитального ремонта ведет работы в д. Галеево Баймакского района. Сетевики меняют 220 м магистрального провода и семь...
На энергоблоке №2 Ростовской АЭС с опережением срока на 10 суток завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации
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11 сентября 2024 года энергоблок №2 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР), который стартовал 24 июля. Он завершился на 10 суток раньше установленного графиком срока, и уже 9 сентября энергоблок был включен в сеть. За этот период специалисты выполнили целый ряд работ: капитальный ремонт реакторной установки (...
«Россети Тюмень» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации в трех регионах России
12 сент. 2024, 14:15:00
Компания «Россети Тюмень» определена системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Данные решения приняты главами регионов на основании результатов оценки соответствия компании критериям СТСО, которая была проведена Региональной энергетической комиссией. Попр...
Энергетики завершили капитальный ремонт ВЛ 110 кВ в Шумерлинском муниципальном округе
12 сент. 2024, 13:15:15
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Фёдор Опадчий: «Наша задача – предлагать продуманные и обоснованные решения»
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12 сент. 2024, 12:15:00
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