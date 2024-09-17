«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство металлоконструкций в Ленобласти

Снизить влияние на окружающую среду помогла частичная смена типа генерации с угольной на атомную низкоуглеродную. 14 сентября 2024 года исполняется 5 лет с момента швартовки плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к молу-причалу города Певека, в который он прибыл из порта Мурманска*. Это событие, имеющее важнейшее значение для Чукотки, стало настоящим прорывом на пути обес...