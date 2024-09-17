«Россети Московский регион» присвоен высший ESG-статус

Компании «Россети Московский регион» присвоен ESG-статус уровня А, свидетельствующий о соответствии деятельности организации целям устойчивого развития.

ESG-статус Правительства Москвы может получить любая столичная организация, работающая в сфере промышленности, производства электроэнергии, обращения с отходами, транспорта, строительства и недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита, торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, а также государственного управления.

Сертификат, подтверждающий результат, директору по экономике и тарифам «Россети Московский регион» Дмитрию Колесникову вручил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Москва активно решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В том числе, весной 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса соответствия ЦУР. Сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии совместно с Агентством стратегических инициатив мы вручили столичным компаниям первые два сертификата ESG-соответствия высшей категории», – рассказал Максим Ликсутов.

Ключевым фактором для присвоения ESG-статуса является соответствие ее деятельности достижению Национальных целей развития страны, которые были определены Президентом РФ Владимиром Путиным. Методология разработана с учетом рекомендаций Банка России и Минэкономразвития России. Оценка осуществляется по трем основным категориям: воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, эффективность корпоративного управления.

Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования. Итоговый балл компании «Россети Московский регион» составил свыше 75. С 2022 года экономия электроэнергии на предприятии составила более 1 млрд кВт/ч, а расходы на проведение мероприятий по охране труда составили более 622 млн рублей.

«Получение ESG-статуса – важный показатель стабильности и устойчивого развития компании. Он позволит повысить нефинансовую транспарентность «Россети Московский регион», а также предоставить для стейкхолдеров (клиенты и потребители, инвесторы, органы власти) максимально полную картину о состоянии и результатах деятельности компании.

Акцент на соблюдении ESG-принципов приведет к повышению эффективности деятельности, улучшению управления, привлекательности на рынке труда. Откроет для компании дополнительный источник долгосрочного финансирования от нового круга инвесторов, принимающих решение о выделении средств в зависимости от места компании в повестке устойчивого развития», – прокомментировал Владимир Мясников, первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности компании «Россети Московский регион».