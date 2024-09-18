Билайн и кабель. Инсайды телеком-оператора для кабельного бизнеса

Телеком отрасль в России сталкиваются с новыми вызовами. Новые требования, санкционные ограничения а главное общая неопределенность. На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" в рамках секции с потребителями кабеля выступили представители "ВымпелКом" (Билайн): Нина Тер-Михайлова, директор по закупкам и логистике и Ольга Рамина, директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом». Озвученные тезисы можно легко переносить на все крупные телекоммуникационные компаний. В прямом диалоге с Ассоциацией "Электрокабель" обсуждались основные аспекты необходимости внедрения новых техник и норм, а также требования к кабельной инфраструктуре.

Растущие потребности в цифровых услугах

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию телекоммуникационных сетей, является возросшая потребность в цифровых сервисах и услугах. За последние годы мобильный трафик увеличился на 25% ежегодно, что требует от операторов постоянного расширения своих сетей. На фоне бурного роста возводимые новые жилые комплексы также нуждаются в качественном покрытии сотовой связью, что подчеркивает необходимость в надежных поставках кабельной продукции.

Оборудование для базовых станций

Для обеспечения работы базовых станций используется широкий спектр кабелей, включая силовые, оптоволоконные и LAN-кабели. При строительстве одной базовой станции требуется три различных типа силовых кабелей, а в среднем на одну базовую станцию может идти до 30 метров кабеля для подключения оборудования. Компании, занимающиеся строительством таких объектов, должны использовать высококачественные материалы, что, в свою очередь, подразумевает серьезные требования к поставщикам.

Кроме того, обсуждались изменения в законодательстве и государственных требованиях по покрытию малых населенных пунктов сетью. Оператор "Билайн" планирует обеспечить связь для более 6500 малых населенных пунктов в ближайшие годы, что значимо расширяет объемы закупок кабельной продукции.

Процедура закупок и выбор поставщика

Процесс закупки в крупных телекоммуникационных компаниях включает четыре ключевых этапа: подготовка пакета документов, проведение тестирования, техническая квалификация и коммерческий этап. На этапе тестирования особое внимание уделяется подтверждению заявленных технических характеристик продукции. Это осуществляется с помощью проверок в аккредитованных лабораториях, которые тестируют механические и электрические параметры кабелей, их устойчивость к возгоранию и другим воздействиям.

Закупщики активно работают с отечественными производителями, что позволяет повысить уровень взаимодействия и качество продукции. На рынке также наблюдается явная тенденция к переходу на отечественные товары в условиях нестабильных поставок импортных аналогов.

Перспективы развития и внезапные изменения на рынке

Текущие изменения в международной политике и экономике подвигли крупные телекоммуникационные компании искать надежных российских поставщиков. Однако вызовы, связанные с переходом на новые технологии и построением пятого поколения сотовой связи, также налагают свои ограничения. Развитие сетей пятого поколения (5G) требует возникновения новых норм и стандартов, а также потребности в специализированном оборудовании и соответствующих поставках. Это приведет к удлинению сроков закупок и усилению конкуренции среди производителей.

Взаимодействие с прогрессивными производителями

Телекоммуникационные компании открыты для взаимодействия с новыми производителями и поставщиками. Заинтересованность к качеству, надежности и цене продукции возросла, поэтому производителям следует учитывать требования, предъявляемые к предоставляет клиентами. Это включает в себя не только качество материалов, но и способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Появление актуальных технологий и передовых решений в сфере телекоммуникаций опять же вызывает необходимость в новых подходах к закупке и оптимизации цепочек поставок. Это открывает новый уровень взаимодействия между поставщиками и операторами, где взаимные интересы становятся важной основой для успешного сотрудничества.

Заключение

Таким образом, развитие телекоммуникационной сети в России – это не только вызов для операторов, но и возможность для поставщиков высококачественной кабельной продукции. С оглядкой на потребности рынка, производители должны быть готовы к изменяющимся условиям и предложить инновационные решения, которые помогут обеспечить стабильное и быстрое развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Тщательная подготовка, высокий стандарт качества и готовность к сотрудничеству – вот ключевые аспекты для успеха в этой сфере. Билайн продолжит активное взаимодействие с Ассоциацией "Электрокабель" и видит в кабельщиках своих стратегических партнеров.