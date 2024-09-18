ООО «ЭКМ Холдинг» представит перспективы развития атомного гражданского судостроения и кабельных технологий

ООО «ЭКМ Холдинг» на II Всероссийском Морском конгрессе представит перспективы развития атомного гражданского судостроения и кабельных технологий. Компания примет участие в панельной дискуссии «Грузопотоки река-море: оптимизация, интеграция, мультимодальность», которая состоится в рамках деловой программы 24 сентября в 14:00, в конференц-зале №2. С докладом выступит заместитель генерального директора по судостроению и Арктике ООО «ЭКМ Холдинг», эксперт в области строительства объектов атомной энергии Станислав Чуй.

Подписанные Президентом РФ в августе 2024 года Указы об образовании Морской коллегии и об Управлении Президента РФ по вопросам национальной морской политики выводят на новый стратегический уровень вопросы обеспечения национальных интересов и поддержания стратегической стабильности в Мировом океане, развития морского потенциала России, в т.ч. за счет развития отечественного морского транспорта и судостроения, и позволяет по-новому взглянуть на развитие гражданского атомного судостроения.

Доклад будет посвящен потенциалу российского гражданского атомного судостроения в решении задач повышения эффективности и стабильности начавшейся с 2020 года новой эры международной морской логистики, которая привела к структурным и глобальным изменениям и поменяла саму модель логистического рынка. Отдельное внимание будет уделено возникающим в этой связи потребностям в инновационной кабельно-проводниковой продукции, отвечающей необходимым характеристикам в повышении надежности эксплуатации судна.

ООО «ЭКМ Холдинг» специализируется на производстве и поставках кабельно-проводниковой продукции с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками для судостроительной промышленности. Компания прошла аккредитацию и получила высокий балл в Объединённой судостроительной корпорации.

Ознакомиться с продукцией можно на сайте.