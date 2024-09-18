Xinming Cable Machinery на Wire China 2024

Компания Xinming Cable Machinery приглашает старых и новых клиентов посетить наш стенд на выставке Wire China 2024, которая будет проходить с 25-28 сентября в г. Шанхай.

Впервые на стенде для Вас мы представим несколько обновленных моделей нашего оборудования, которое никто еще не видел. Стенд будет занимать самую большую площадь в выставочном комплексе, чтобы Вы его не пропустили и точно заглянули к нам.

На нашем стенде Вы сможете увидеть：

Экструдеры

Крутильные машины

Линии бронирования кабеля

Отдающие и приемные устройства



Мы будем рады пообщаться с Вами лично на Wire China 2024 и представить возможности нашего оборудования.

Номер нашего стенда: E3D4