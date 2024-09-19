Белгородэнерго в 7 раз увеличил мощность средней образовательной школы №11 города Белгорода

Для выдачи дополнительных 308 кВт мощности энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию и проложили несколько участков кабельных линий электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, чтобы подготовить учреждение к началу учебного года, сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9584

Школа построена в 1958 году, рассчитана на 650 учеников. Общая площадь – 5,8 тысячи квадратных метров. Помещения оборудованы современными мультимедийными и технологическими системами.