Держатели и зажимы IEK для проводников молниезащиты — широкий ассортимент для различных конфигураций

Компания Xinming Cable Machinery приглашает старых и новых клиентов посетить наш стенд на выставке Wire China 2024, которая будет проходить с 25-28 сентября в г. Шанхай. Впервые на стенде для Вас мы представим несколько обновленных моделей нашего оборудования, которое никто еще не видел. Стенд будет занимать самую большую площадь в выставочном комплексе, чтобы Вы его не пропустили и точно...