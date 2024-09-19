Держатели и зажимы IEK для проводников молниезащиты — широкий ассортимент для различных конфигураций
час назад
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Новинка в ассортименте молниезащиты IEK — держатели и зажимы для проводников молниезащиты.
Зажимы предназначены для составления различных видов соединений проводников. Держатели используются для монтажа проводников на поверхностях или конструкциях при формировании контура системы молниезащиты.
Преимущества держателей и зажимов IEK для проводников молниезащиты
- Широкий ассортимент комплектующих увеличивает вариативность формирования контура системы молниезащиты.
- Исполнения в различных материалах позволяют подобрать решения под индивидуальные требования проекта.
- Комплектация болтовых соединений выполнена в соответствии с ГОСТ 10434-82 и ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014.
- Удобная упаковка c ZIP-замком позволяет сохранить комплектацию изделий при транспортировке и хранении.
Технические характеристики
- Материалы: горячая оцинковка (HDZ), термодиффузионная оцинковка (TD), гальваническая оцинковка (GA), алюминий, медь, нержавеющая сталь.
- Толщина покрытия оцинкованных изделий: HDZ — от 60 мкм; TD — от 40 мкм; GA — от 12 мкм.
- Гарантия на держатели и соединители: 12 месяцев (пластик, GA); 3 года (HDZ, TD, Al); 6 лет (CU, нержавеющая сталь).
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