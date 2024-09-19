Энергетики «Россети Юг» отремонтировали 24 подстанции в западных районах Волгоградской области
Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» отремонтировали оборудование на 24 подстанциях 35-110 кВ в западных районах Волгоградской области: Урюпинском и Новониколаевском. Реализованные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения порядка 50 тыс. жителей, проживающих в 140 населенных пунктах.
Отремонтированные энергообъекты помимо бытовых потребителей снабжают электроэнергией социально значимые объекты, среди которых 31 школа, 32 детских сада, 11 больниц и амбулаторий, 43 фельдшерско-акушерских пункта. Также повышена надёжность электроснабжения крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона, фермерских хозяйств, объектов топливно-энергетического комплекса и других потребителей.
Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтировали 580 единиц оборудования, среди которых силовые трансформаторы, масляные выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели. Кроме того, специалисты филиала заменили почти 100 опор, 8 км провода и более 800 изоляторов на воздушных линиях электропередачи.