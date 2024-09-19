Группа «Терра-Ток» представит инновационные решения для оснащения зданий

Группа «Терра-Ток» будет участвовать на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, где представит инновационные решения для оснащения зданий. Компания продемонстрирует оборудование для создания зарядной инфраструктуры и построения сетей электроснабжения.

Группа «Терра-Ток» примет участие в международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, который пройдет с 1 по 4 октября 2024 года. Форум получил статус крупнейшего регионального инженерно-строительного конгресса в стране и является эффективной площадкой для обмена опытом и конструктивного диалога по вопросам развития отрасли. Форум и выставка станут частью Международной строительной недели. Будет представлено 550 компаний, с общим количеством участников 40000 человек.

На форуме Группа «Терра-Ток» представит свои решения для создания зарядной инфраструктуры и построения сетей электроснабжения. Будут продемонстрированы зарядные станции для электромобилей, система балансировки электрической мощности для зарядных станций и шинопроводные системы для передачи и распределения электроэнергии.

Система балансировки электрической мощности – инновационная разработка компании, позволяющая установку нескольких станций в условии дефицита мощности. Система в заданных ограничениях электрической мощности автоматически распределяет ее между зарядными станциями по запросу пользователей и по мере заряда одного электромобиля перераспределяет освободившуюся мощность на другие электромобили. Такое решение избавляет заказчика от необходимости ввода новых мощностей, позволяя удовлетворить большее число конечных потребителей.