Новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» успешно прошла испытания на заводе-изготовителе

Новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 успешно прошла заводские испытания на Ленинградском металлическом заводе АО «Силовые машины». В присутствии представителей заказчика были выполнены прокрутка турбины на валоповоротном устройстве и замеры контрольных точек.

Модернизация 16-го энергоблока Сургутской ГРЭС-1 проводится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод). Проект также предусматривает замену турбогенератора с системой возбуждения, подогревателей высокого и низкого давления, вспомогательного оборудования турбины и генератора, внутритурбинных трубопроводов.