Режевской кабельный завод получил сертификат соответствия на кабели связи
6 часов назад
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Режевской кабельный завод успешно подтвердил соответствие кабельной продукции, указанной в ТУ 27.32.13-049-19083750.2024 «Кабели высокочастотные для цифровых транспортных сетей. Технические условия» требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Аудит проводился экспертами организации «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции» в г. Химки. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что кабели связи одночетвёрочные, номинальным диаметром жил 1,2 мм., производимые на заводе, отвечают всем стандартам качества и безопасности.
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