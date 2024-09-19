Резиденты «Сколково» разработали более 1000 решений для цифровизации городской среды и девелопмента

Инновации компаний «Сколково» широко используются для создания комфортной городской среды, а также применяются в работе застройщиков и девелоперов, рассказал на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города» директор направления «Городские и строительные технологии» Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Выступая модератором сессии «Строим будущее. Новые технологии в девелопменте», Юрий Хаханов сообщил, что на сегодняшний день резиденты центра предложили более 1000 решений для цифровизации городской среды, из них более 500 для цифровизации девелопмента. Наработки активно предлагаются рынку, подчеркнул эксперт.

Карта цифровых городских технологий «Сколково» включает сервисы для строительства и продажи жилья, работы служб ЖКХ, транспорта, инновации в области обращения с отходами, развития инфраструктуры, образования, здравоохранения и т.д.

«Мы предлагаем готовые решения для Москвы по всем этим направлениям и часть из этих представлена на стенде выставки форума “Облачные города”. Однако наш главный продукт для девелоперского, строительного сектора – это акселератор технологических стартапов Build UP, который мы запустили пять лет назад впервые в стране. И мы до сих пор остаемся крупнейшей программой по поиску и внедрению решений в сфере девелопмента и строительства», - рассказал Юрий Хаханов.

Акселератор Build UP направлен на поиск инноваций в сфере строительств, продажи и эксплуатацию объектов недвижимости. За пять лет через программу прошло более 3 000 проектов, более 2 000 получили экспертизу и были представлены партнерам. Более 100 из них были реализованы в качестве пилотов на стройплощадках и в жилищных комплексах. А экономический эффект от внедрений уже превысил 2 млрд рублей. Причем более 20 проектов растиражированы другими партнерами, рассказал модератор. Среди партнеров программы – крупные строительные и девелоперские компании, включая ДОМ РФ.

Юрий Хаханов добавил, что Москва сейчас входит в число мировых столиц, где инновационные городские технологии развиваются наиболее быстрыми темпами. Что касается территории «Сколково», размер которой составляет 400 га, то при ее развитии использовался цифровой двойник, рассказал спикер. «Все строительные технологии реализовывались по цифровому мастер-плану», - заявил он.

Денис Давыдов, руководитель подразделения ТИМ ДОМ.РФ рассказал, что корпорация является партнёром «Сколково» и совместно с развивает НИОКР-центр, где тестируются различные технологии. Он также добавил, что разработкой ИТ-сервисов в структуре корпорации занимается компания «ДОМ.РФ Технологии», которая стала резидентом «Сколково». «Мы смотрим стартапы и общаемся с застройщиками, обладающими своими внутренними решениями, которые планируется вывести на рынок. Хотим вместе делать комплексные разработки для отрасли жилищного строительства. Нужно двигаться вперед, развивать технологическое партнёрство и показывать лучшие практики, чтобы сделать цифровизацию доступной каждому участнику строит процесса», - заявил Денис Давыдов.

Участие в сессии также принял резидент «Сколково» - «Термо Глас». Компания разрабатывает инновационную технологию снеготаяния и производит стеклопакеты с электрообогревом, работа которых регулируется специальными метеодатчиками. Как рассказала директор по развитию компании Светлана Быстрицкая, используя такие стекла, можно сократить эксплуатационные расходы задания в целом, а также снизить нагрузку служб ЖКХ. Окна могут быть интегрированы в систему умного дома и контролировать климат в помещении даже удаленно.

В завершении сессии состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по отраслевым направлениям между «Сколково» и отраслевым проектом «Умный город» Минстроя РФ. Документ пописали Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнёрами «Сколково» и Анатолий Курманов, председатель экспертного совета, заместитель директора центра компетенций «Умный город».