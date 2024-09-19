Саратовские распределительные сети обеспечили электроэнергией новый жилой комплекс

Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» добавили электрическую мощность для электроснабжения строящегося жилого комплекса (ЖК) «Акварель» в городе Балаково.

Энергетики обеспечили передачу 2,9 МВт электроэнергии по двум кабельным линиям 10 кВ с подстанции (ПС) 110/10 кВ «Сазанлей». Это позволило организовать электроснабжение потребителей по второй категории надежности. В ходе реконструкции, завершившейся 2021 году, на ПС были установлены новые трансформаторы суммарной мощностью 50 МВт. Это предоставило возможность подключения новых потребителей.

Завершение строительных работ в ЖК «Акварель» запланировано на 4 квартал 2025 года. К этому времени должны быть достроены все 8 корпусов по 10 этажей, в которых разместятся 917 квартир.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.