Сегодня на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» побывали очередные экскурсанты – студенты Орловского автодорожного техникума.

Сотрудники Завода познакомили ребят со всеми этапами производства кабельной продукции, посетили экскурсанты и сердце предприятия – медеплавильные индукционные печи, а также цех металлопроката. Студенты живо интересовались увиденным, ведь не каждый день можно попасть на современное высокотехнологичное производство и увидеть весь этап создания кабеля своими глазами.

После экскурсии ребят ждала беседа о трудоустройстве на Заводе. Они узнали, как можно пройти производственную практику, услышали истории сотрудников-студентов, которые успешно трудятся на Заводе.

Завод активно развивается и нуждается в молодых специалистах, поэтому уже сейчас готов предоставить учащимся комфортный график работы. Он позволит им успешно совмещать учебу и трудовую деятельность. К моменту получения диплома у ребят будет нужный опыт и стаж, чтобы продолжить свой карьерный рост на Заводе уже дипломированным специалистом.