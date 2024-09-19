Системный оператор обеспечил ввод в работу подстанции 110 кВ в рамках строительства завода по выработке энергии из отходов в Московской области

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ) разработал и реализовал комплекс схемно-режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 110 кВ Свистягино в городском округе Воскресенск Московской области.

ПС 110 кВ Свистягино трансформаторной мощностью 127 МВА построена для обеспечения энергоснабжения комплекса по переработке отходов ООО «Альтернативная Генерирующая Компания – 1». Ввод подстанции осуществлен в рамках первого этапа технологического присоединения предприятия к электрическим сетям. На втором этапе запланировано включение в сеть генерирующего оборудования ТЭС Свистягино, работающего на основе технологии высокотемпературного сжигания отходов.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Свистягино и связанных с ней линий электропередачи специалисты Московского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий для технологического присоединения подстанции к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определили параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Московского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.