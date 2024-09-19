TNF-2024 для «МОСКАБЕЛЬМЕТ» на 100% технологический!

Сегодня завершается выставка TNF 2024, в которой «Москабельмет» участвовал не только в экспозиционной части, но и в деловой программе. В Тюменском ТЕХНОПАРКЕ Максим Солодянкин представил доклады о продукции «Завода Москабель». Темой выступлений спикера стали инновационные кабельные технологии для нефтегазовой промышленности.

На этой неделе в Тюмени проходило одно из крупнейших мероприятий в нефтегазовой сфере России: Промышленно-энергетический форум TNF. Ежегодно на Форуме подписываются десятки деловых соглашений: без преувеличения можно сказать, что именно здесь рождается будущее российской энергетики.

Все события TNF 2024 развернулись в пространстве «Тюменский ТЕХНОПАРК». Для ГК «Москабельмет» это мероприятие — юбилейное, пятое по счету. И, как и в предыдущие годы, предприятие не только собрало огромное количество гостей на собственном стенде, но также участвовало в деловой программе: директор по инновациям «Завода Москабель» Максим Солодянкин выступил на площадке «Нефтегазового кластера» и на Технологическом дне «НОВАТЭК», где свои доклады также представили топ-менеджеры крупных региональных предприятий.

Локация — «Нефтегазовый кластер»

Выступление на площадке Ассоциации, в которую входит «Завод Москабель», состоялось 17 сентября. Спикер от «Москабельмет» представил кабели марки КРИОСИЛ, которые могут эксплуатировать в экстремально широком диапазоне температур, специальные гибкие кабели для бурового электрооборудования, импортозамещающие кабели для систем постоянного мониторинга скважин.

Рассказывая о технологии MAGNETAG и ее преимуществах, эксперт отметил, что именно «Москабельмет» стал первопроходцем в использовании такой системы идентификации кабеля:

«В последние годы мы активно внедряем новую инновационную кабельную продукцию в рамках работы кластера. И здесь в первую очередь хотелось бы остановиться на технологии MAGNETAG, которая применима ко всем типам кабеля. Мы предложили первыми расположить маркировку не только печатая на изоляции кабеля, но и закладывая RFID-метку под оболочку».

Также Максим Солодянкин выступил с предложением выработать условия или дорожную карту для участников кластера, которые делали бы совместные проекты производителей оборудования и нефтесервисных компаний более конкурентоспособными и влияли бы на инвестиционные планы производителей по импортозамещению.

Технологический день «НОВАТЭК»

18 сентября в ходе встречи под эгидой «НОВАТЭК» директор по инновациям «Завода Москабель» представил целый ряд наших высокотехнологичных решений для нефтегаза:

технологию MAGNETAG;

кабели КРИОСИЛ для арктической зоны;

кабели гибкие для бурового электрооборудования КГБЭнг(А);

кабели ТЕС с защитной металлической трубкой для системы постоянного мониторинга скважин;

кабели геофизические и шлангокабели;

трубопроводы капиллярные полимерные и полимерно-металлические высокого давления;

шлангокабели и сталеполимерные трубы;

кабели геофизические грузонесущие бронированные и с армированной оболочкой;

кабели нагревательные.

Все эти решения отвечают высоким отраслевым требованиям: прекрасно подходят для эксплуатации в сложных и экстремальных климатических условиях, при сверхнизких и сверхвысоких температурах.

Рассказывая о технологии радиочастотной идентификации, Максим Солодянкин подчеркнул, что кабель с MAGNETAG — это уникальный продукт «Завода Москабель»: мы первые предложили такой вариант кабеля.

«Мы обратили внимание на следующую проблему: при прокладке кабеля маркировка стирается, нарушается, на складах он плохо читается. Поэтому нами была предложена технология, суть которой в установке радиочастотных меток под оболочку при изготовлении. Казалось бы, решение лежало на поверхности, но до нас это никто не сделал. Мы эту технологию запатентовали, внедрили. С такими метками кабель становится цифровым, с годами метки не портятся».

Также Максим Солодянкин подробно остановился на кабельных системах постоянного мониторинга скважин, которые предназначены для непрерывного мониторинга горизонтальной нефтяной скважины фонтанной добычи и горизонтальной нагнетательной скважины. Он рассказал о принципах работы таких систем и преимуществах их использования:

«Одновременный сбор температуры и давления позволяет повысить понимание процессов в резервуаре, актуализировать модель месторождения, увеличить уровень добычи. Таким образом, мы имеем больше информативности и достоверности данных, что позволяет своевременно принимать решения, проводить и планировать геологические и технические мероприятия и, следовательно, снизить себестоимость добычи и увеличить коэффициент извлечения».

Накопленный опыт участия

Технологические дни — это флагманский формат Форума: полигон новых идей, где инновационную технологию или продукт можно презентовать экспертам. Те, в свою очередь, предоставляют обратную связь о востребованности и жизнеспособности каждого проекта. Такое взаимодействие дает возможность выстроить практический диалог между производителями, разработчиками и крупнейшими заказчиками отрасли. В Технологических днях «Москабельмет» принимает участие в третий раз: год назад спикером был также Максим Солодянкин, а в 2022 году — директор по развитию ООО «Завода Москабель» Сергей Кислюк.

На TNF 2024 с 16 по 19 сентября включительно был представлен собственный стенд «Москабельмет», на котором работали не только специалисты Группы, которые консультировали всех желающих, но и робот-бариста, угощавших гостей свежесваренным кофе. Свою продукцию для нефтегаза представили сразу два дочерних общества «Москабельмет» «Завода Москабель» и «МКФ».