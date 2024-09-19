В МЭИ запустили автономную систему электроснабжения с фотоэлектрическими панелями

Ученые НИУ «МЭИ» запустили уникальную учебную автономную систему электроснабжения с фотоэлектрическими панелями (MicroGrid сеть).

MicroGrid сеть представляет собой автономную систему электроснабжения с участками переменного и постоянного тока, связанную с внешней сетью посредством сетевого инвертора и управляемую удаленно в режиме реального времени с по​мощью веб-интерфейса.

Система накопления электроэнергии в виде аккумуляторных кислотных батарей (АКБ) служит в качестве связующего звена между источником фотоэлектрической генерации, расположенным на крыше здания кафедры, и нагрузками MicroGrid сети.

Участок переменного тока строится на основе специального устройства —интерфейсного преобразователя. Он состоит из двух параллельных сетевых инверторов мощностью 3 кВт, работающих в режиме «ведущий-ведомый». Инверторы обеспечивают покрытие нагрузки и выдачу излишков генерации в сеть за счет постоянной работы ведущего инвертора и подключения при необходимости ведомого.

«Созданная MicroGrid сеть используется в рамках учебного процесса при проведении лабораторных занятий. Студенты изучают особенности фотоэлектрической генерации в рабочем и аварийном режимах, современные автоматизированные методы управления, учета и мониторинга параметров режима электрических сетей», — рассказал о запуске системы ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Автономная система электроснабжения с фотоэлектрическими панелями запущена под руководством профессора кафедры электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ «МЭИ» Сергея Янченко.