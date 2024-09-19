Волонтеры ВИЗ-Стали провели спортивно-познавательное мероприятие для ветеранов завода

Волонтеры ВИЗ-Стали (предприятие Группы НЛМК) в рамках благотворительного марафона «На крыльях добра» провели сканди-экскурсию для ветеранов завода. Спортивно-познавательное мероприятие совместило северную ходьбу с полезным контентом об истории Екатеринбурга.

Сначала североходцы провели спортивную разминку, затем вместе с заслуженными заводчанами отправились на Вознесенскую горку. Участники экскурсии услышали легенды, связанные с одним из самых красивых и загадочных мест уральской столицы, познакомились с историческими фактами о строительстве усадьбы Харитоновых, создании парка и судьбе реки Мельковки. Ветераны, которые узнали много нового об истории родного города, поблагодарили волонтеров за интересное и полезное мероприятие на свежем воздухе.

Благотворительный марафон «На крыльях добра» направлен на поддержку пожилых людей. В течение сентября волонтеры оказывают бытовую помощь ветеранам, организуют для них оздоровительные и развлекательные мероприятия.