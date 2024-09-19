Выбран новый состав Правления Ассоциации «Электрокабель». Итоги выборов и новые назначения

4 часа назад
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Источник:
RusCable.Ru
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На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" были проведены выборы президента, правления Ассоциации "Электрокабель" и членов ревизионной комиссии. По представлению Президента прошло голосование и по вопросу назначения генерального директора АЭК. Выборы состоялись в закрытом режиме, при этом никаких нарушений процедур не выявлено. По результатам подсчета голосов была выявлена явка в 99% от общего количества голосов. Важно отметить, что выборы в Ассоциации "Электрокабель" стали заметно более конкурентными после того, как все члены ассоциации получили возможность голосовать. С учетом приемов новых членов теперь никто не мог себе гарантировать место в правлении Ассоциации просто за счет нахождения в самой высокой группе по взносу. 

По итогам голосования действующий президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков был переизбран на новый срок. Альтернативных кандидатур представлено не было. Генеральный директор АЭК Наталья Сахарова тоже была переизбрана. Изменился состав ревизионной комиссии АЭК. В нее вошли Роман Васильев (Завод "Электропровод"), Александр Тарасенко (Калужский кабельный завод) и Михаил Головин (Ленкабель).

По результатам общего голосования был сформирован состав Правления на следующие 3 года. Состав правления омолодился, но большинство компаний сохранили свои места.

Актуальный список членов правления Ассоциации "Электрокабель" на следующие 3 года:

Актуальный состав правления:

  1. Васильев Евгений Борисович, ОАО «ВНИИКП» Заместитель генерального директора ВНИИКП
  2. Зинуков Сергей Викторович, Генеральный директор АО “Людиновокабель”
  3. Куликов Илья Владимирович, Член правления Ассоциации “Электрокабель”
  4. Лобанов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО НПП «Спецкабель»
  5. Пташинский Дмитрий Викторович, Председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель»
  6. Шайнога Игорь Степанович, Генеральный директор УНКОМТЕХ
  7. Снежкин Глеб Евгеньевич, Генеральный директор ХКА.
  8. Фризен Алексей Николаевич, Заместитель генерального директора по управлению кабельным дивизионом Акрон Холдинг
  9. Бадьин Юрий Михайлович, генеральный директор ЭМ-КАБЕЛЬ (ГК "Оптикэнерго")
  10. Бузилов Александр Петрович, генеральный директор ООО "КАМКАБЕЛЬ"

Актуальный состав правления, дирекции и членов ревизионной комиссии можно всегда узнать на странице Ассоциации "Электрокабель" 

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