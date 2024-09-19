«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения более 180 тыс. потребителей на севере Краснодарского края
Энергетики Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» выполнили комплекс ремонтных работ на 11 линиях электропередачи классом напряжения 35-110 кВ. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения свыше 180 тыс. бытовых потребителей, ряда социально значимых объектов и системообразующих предприятий пригорода Ейска, а также Ленинградского, Староминского, Щербиновского, Кущевского и Ейского районов.
В ходе капитального ремонта специалисты заменили более 5 тыс. устаревших изоляторов и порядка 14 км грозозащитного троса, установили свыше 1,5 тыс. комплектов линейно-сцепной арматуры и порядка 200 птицезащитных устройств. Также энергетики проведут тепловизионное обследование 18 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 240 км.
Ленинградский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять северных районов Краснодарского края: Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Кущевский и Ейский. Площадь обслуживания Ленинградских электрических сетей составляет более 8 тыс. кв. км с численностью населения свыше 330 тыс. человек.
Ленинградские электрические сети – это 71 трансформаторная подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 11 тыс. км.