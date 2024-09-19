«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения пригорода

Новосибирские энергетики продолжают масштабную работу по реконструкции электросетей региона, направленную на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Очередной проект в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») реализуется на территории Кубовинского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области. Это перспективная территория агломерации, благодаря своему природному ландшафту полюбившаяся жителям мегаполиса как зона дачного отдыха и индивидуального строительства пригородного жилья.

В течение лета специалисты компании проложили 300 м кабельной линии электропередачи, построили еще почти 3 км воздушных линий с выносом электросетей с частных земельных участков и другие виды работ. Кроме того, на данном участке электросетей энергетики в рамках полномасштабных учений провели расчистку трасс ЛЭП и подготовили воздушные линии к предстоящему сезону. Учитывая большую протяженность воздушных линий и сложный рельеф местности выполнение работ требовало от персонала «Россети Новосибирск» значительных трудозатрат и серьезного технического обеспечения. Всего в этом году в реконструкцию электросетей на территории Кубовинского сельсовета компания вложила порядка 9,8млн рублей.

Обновление электросетей в Новосибирской агломерации продолжится и в следующем году. Но уже сейчас жители в п. Степной и близлежащих дачных и коттеджных поселков могут почувствовать улучшение качества электроснабжения.