АО «МЕТАКЛЭЙ» вступило в Ассоциацию Электрокабель

На очередном, 85-м собрании АЭК компания АО «МЕТАКЛЭЙ» была принята в состав Ассоциации «Электрокабель».

НП «Ассоциация «Электрокабель» (свидетельство о государственной регистрации от 26 февраля 2003г., № 1037722010204), объединяет предприятия, организации и фирмы по производству кабеля, а так же поставщиков материалов и оборудования.

В состав Ассоциации входят крупные кабельные заводы бывшего Советского Союза, а так же молодые предприятия, что уже являются лидерами кабельного рынка. В составе АЭК более 80 предприятий.

Вступление в АЭК сопровождается голосованием всех участников о необходимости принятия новой организации в свой состав. АО «МЕТАКЛЭЙ» получило 100% голосов «за» принятие общества в своей состав.

Руководитель направления материалов для кабельной промышленности Тимофеева Д.В выступила на собрании с презентацией марок компаундов, используемые для производства кабелей.

Цель вступления в организацию для АО «МЕТАКЛЭЙ» – это расширение сотрудничества, освещение деятельности компании в кабельном сегменте, осведомленность о новых тенденция, в которых компания может проявить свои профессиональные навыки по созданию новых полимерных решений.